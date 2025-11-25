На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский военкор сообщил о ликвидации одного из командиров ВСУ

Военкор Котенок: в Харьковской области ликвидировали комбата ВСУ Кучеренко
Reuters

Российские военнослужащие ликвидировали командира батальона 151-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Кучеренко в Харьковской области. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

По его словам, на Купянском направлении был ликвидирован «подполковник укровермахта», занимавший должность командира батальона 151-й механизированной бригады ВСУ Михаил Кучеренко.

Другие подробности военкор не привел. Способ устранения командира не разглашается.

Незадолго до этого сообщалось, что российские военные ликвидировали командира взвода батальона «Волкодавы» 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Отмечается, что командир «Волкодавов», практически полностью состоящих из иностранных наемников, был уничтожен в Харьковской области с помощью авиаудара.

24 ноября командир мотострелковой роты Азат Ахмедов рассказал, что в районе Красноармейска бойцы группировки «Центр» уничтожили двоих и взяли в плен еще одного солдата ВСУ, которые пытались прорваться из окруженного города.

Ранее российские силы ликвидировали боевиков ВСУ, пытавшихся сбежать из леса у Купянска.

СВО: последние новости
