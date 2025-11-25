Минобороны: российские войска продолжают выбивать противника из Димитрова в ДНР

Штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из населенного пункта Димитров Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

В частности, бои идут в микрорайонах Восточный, Западный и в южной части города, отметили в военном ведомстве.

24 ноября сообщалось, что от украинских войск в Димитрове было зачищено 148 зданий.

До этого военнослужащие группировки «Центр» сбросили более 2000 агитационных листовок с призывом к добровольной сдаче в плен в районе Димитрова. В российском оборонном ведомстве пояснили, что ежедневно перед началом штурмовых действий дроны сбрасывают агитационные материалы над позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщили взятые в плен украинские военные Иван Дзюба и братья Иван и Сергей Костецкие, командование продолжает требовать от бойцов удерживать позиции под Димитровом, несмотря на критическую обстановку.

Ранее российские войска взяли под контроль Иванополье.