На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные продолжают выбивать ВСУ из Димитрова в ДНР

Минобороны: российские войска продолжают выбивать противника из Димитрова в ДНР
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из населенного пункта Димитров Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

В частности, бои идут в микрорайонах Восточный, Западный и в южной части города, отметили в военном ведомстве.

24 ноября сообщалось, что от украинских войск в Димитрове было зачищено 148 зданий.

До этого военнослужащие группировки «Центр» сбросили более 2000 агитационных листовок с призывом к добровольной сдаче в плен в районе Димитрова. В российском оборонном ведомстве пояснили, что ежедневно перед началом штурмовых действий дроны сбрасывают агитационные материалы над позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщили взятые в плен украинские военные Иван Дзюба и братья Иван и Сергей Костецкие, командование продолжает требовать от бойцов удерживать позиции под Димитровом, несмотря на критическую обстановку.

Ранее российские войска взяли под контроль Иванополье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами