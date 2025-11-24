На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Запорожской области

Минобороны РФ сообщило об освобождении Затишья в Запорожской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Затишье в Запорожской области в ходе активных наступательных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, удары были нанесены по формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Малиновки, Гуляйполя, Воздвижевки и Доброполья в Запорожской области, а также в районе Отрадного Днепропетровской области.

В министерстве уточнили, что украинская сторона потеряла до 245 военнослужащих, две бронированные боевые машины, 11 автомобилей и радиолокационную станцию RADA израильского производства.

Накануне Минобороны сообщило, что после освобождения Тихого и Отрадного в Днепропетровской области группировка «Восток» продолжает расширять зону контроля. В этом районе поражение нанесли формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ вблизи Варваровки, Затишья, Доброполья в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской.

Ранее глава ДНР заявил об отступлении ВСУ в Константиновке.

СВО: последние новости
