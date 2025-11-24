В российском регионе осудили врача-иностранца за проведение незаконного обрезания

В Благовещенске суд вынес приговор в отношении врача из Таджикистана, который провел незаконную операцию младенцу. Об этом сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Согласно материалам дела, в апреле 2025 года мужчина, имеющий медицинское образование, но не имеющий права оказывать медицинские услуги в России, согласился за вознаграждение провести обряд обрезания девятимесячному мальчику. Медик приехал на частную квартиру, где жила семья ребенка, и провел манипуляцию, используя собственные инструменты.

Через несколько дней после операции у мальчика начались осложнения. Пациента доставили в Амурскую областную детскую больницу. Сумедэкспертиза оценила вред здоровью как легкий.

«Суд признал мужчину новным и, учитывая его раскаяние, признание вины и наличие двух несовершеннолетних детей на иждивении, назначил ему наказание — штраф 120 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

