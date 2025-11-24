На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Удмуртии у бойца СВО после ранения нашли осколок в половом органе

true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Удмуртии медики прооперировали мужчину, пережившего осколочное ранение. Об этом сообщает БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР».

За некоторое время до поступления в больницу 50-летний мужчина находился в зоне СВО и получил травму. Позже, во время планового обследования, у него заметили инородный предмет в половом органе.

«Размер инородного предмета составлял около 1 см, при этом он обладал выраженной металлической плотностью», – говорится в публикации.

Во время операции хирурги аккуратно удалили осколок. На данный момент мужчина находится в стабильном состоянии. Сейчас он находится под наблюдением специалистов.

До этого в Петербурге во время ссоры с супругой мужчина едва не лишился полового органа. В беседе с медиками пострадавший рассказал, что после распития алкоголя между ними возник конфликт, во время которого он случайно упал на нож.

В состоянии средней тяжести его направили в больницу. Его возлюбленная направилась в больницу.

Ранее в Благовещенске врача-иностранца осудили за незаконное обрезание младенцу.

