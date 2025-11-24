В Удмуртии у бойца СВО после ранения нашли осколок в половом органе

В Удмуртии медики прооперировали мужчину, пережившего осколочное ранение. Об этом сообщает БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР».

За некоторое время до поступления в больницу 50-летний мужчина находился в зоне СВО и получил травму. Позже, во время планового обследования, у него заметили инородный предмет в половом органе.

«Размер инородного предмета составлял около 1 см, при этом он обладал выраженной металлической плотностью», – говорится в публикации.

Во время операции хирурги аккуратно удалили осколок. На данный момент мужчина находится в стабильном состоянии. Сейчас он находится под наблюдением специалистов.

