Балицкий рассказал об ударах ВСУ по энергообъектам в Запорожье

В течение суток Вооруженные силы Украины атаковали объекты энергетической инфраструктуры на северо-западе Запорожской области. Часть оборудования была повреждена, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

«В ночь на 25 ноября из-за ударов противника поврежден один из ключевых объектов электроснабжения. В результате более 28 тысяч абонентов в Запорожской области находятся без электроснабжения», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, восстановление идет на тех участках, где это позволяет оперативная обстановка. На отдельных — сохраняется высокая дроновая активность, поэтому пока работы там ограничены.

Балицкий обратился к жителям с просьбой относится к ситуации с пониманием и добавил, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее стабилизировать обстановку и возобновить подачу электроснабжения.

До этого сообщалось, что на Запорожской АЭС возобновилась работа высоковольтной линии «Днепровская».

Специалисты рассказали, что энергоснабжение собственных нужд станции обеспечивается по двум высоковольтным линиям — «Днепровская» и «Ферросплавная-1». В ЗАЭС добавили, что радиационная обстановка на площадке станции и прилегающих территориях остается в норме и соответствует штатной эксплуатации энергоблоков.

Ранее в родном городе Зеленского начались протесты против отключения света.