В Туапсе загорелся многоквартирный дом в результате атаки БПЛА

В Туапсе в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелась крыша многоквартирного дома. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

«Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожар локализован», — написал он.

По словам Бойко, из жильцов дома никто не пострадал, однако от осколков незначительные ранения получил охранник близлежащего учреждения. Мужчине оказали первую помощь, от госпитализации пострадавший отказался. В данный момент на месте инцидента работают специалисты.

Тем временем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате ночной атаки БПЛА на регион пострадали шесть жителей региона.

Как указал глава края, самая сложная обстановка наблюдается сейчас в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по предварительной информации, повреждения получили семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека, им оказывается необходимая медицинская помощь. В городе развернули пункт временного размещения.

Ранее под Геленджиком в результате атаки БПЛА начался пожар.