В Геленджике идет отражение атаки БПЛА

Мэр Богодистов сообщил, что в Геленджике идет отражение атаки БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

В Геленджике Краснодарского края идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава администрации города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

«В Геленджике идет отражение атаки БПЛА. Геленджичане, будьте осторожны, примите меры безопасности, отойдите от окон», — говорится в публикации.

Богодистов также напомнил о запрете на съемку и публикацию фото и видео работы систем противовоздушной обороны (ПВО), средств защиты объектов атаки, деятельности специальных и оперативных служб.

Незадолго до этого в Новороссийске из-за падения обломков беспилотника на частный дом получил ранения один человек. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте инцидента работают специальные и экстренные службы.

Ранее в России рассказали об атаках ВСУ беспилотниками с токсинами.

