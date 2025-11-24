На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раскрыто число перешедших на сторону России бойцов ВСУ

ТАСС: более тысячи бойцов ВСУ перешли на сторону России
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Сейчас в рядах армии России воюют более тысячи бывших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, украинская разведка жалуется на то, что все больше бывших украинских солдат вступают в ряды ВС РФ.

В публикации утверждается, что Главному управлению разведки удалось установить личности минимум 62 бывших военных ВСУ, которые воюют за Россию.

«Учитывая тот факт, что речь идет о четырех полноценных боевых подразделениях, общее число может достигать цифры в более чем одну тысячу человек», — говорится в публикации.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин поручил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову доложить о ходе выполнения задачи по созданию условий, при которых украинские военнослужащие имели бы возможность сложить оружие и сдаться в плен. Президент подчеркнул важность этого вопроса, учитывая текущую ситуацию на поле боя.

Ранее российские военные взяли в плен солдат ВСУ, одетых «по гражданке».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами