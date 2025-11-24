Сейчас в рядах армии России воюют более тысячи бывших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, украинская разведка жалуется на то, что все больше бывших украинских солдат вступают в ряды ВС РФ.

В публикации утверждается, что Главному управлению разведки удалось установить личности минимум 62 бывших военных ВСУ, которые воюют за Россию.

«Учитывая тот факт, что речь идет о четырех полноценных боевых подразделениях, общее число может достигать цифры в более чем одну тысячу человек», — говорится в публикации.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин поручил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову доложить о ходе выполнения задачи по созданию условий, при которых украинские военнослужащие имели бы возможность сложить оружие и сдаться в плен. Президент подчеркнул важность этого вопроса, учитывая текущую ситуацию на поле боя.

Ранее российские военные взяли в плен солдат ВСУ, одетых «по гражданке».