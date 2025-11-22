На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
БПЛА атаковали Севастополь

Развожаев: силы ПВО Севастополя сбили над морем три беспилотника
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе силы ПВО (противовоздушной обороны) отражают атаку украинских дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Сбито 3 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега», — рассказал чиновник.

Он отметил, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали, и призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Менее чем полчаса назад глава города сообщил о воздушной тревоге в Севастополе.

Воздушная тревога — это сигнал, предупреждающий население об угрозе воздушного нападения противника, которое может быть осуществлено разными методами: от атаки дронов до ракет. Если есть угроза мирному населению, то людей ставят в известность.

При воздушной опасности перед тем, как покинуть помещение нужно отключить газ, электричество и воду. Кроме того, необходимо взять документы, медикаменты, вещи первой необходимости, воду, еду, телефон и отправиться в убежище. Если такой возможности нет, следует спуститься в подвал, в метро, на подземную парковку, на цокольный этаж. Если в семье есть дети или домашние питомцы, нужно взять и для них предметы первой необходимости.

Ранее ВСУ получили новейшие зенитные установки для борьбы с дронами.

Атаки БПЛА на Россию
