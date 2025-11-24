Российские бойцы зачистили от украинских войск 148 зданий в городе Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 148 зданий», — говорится в сообщении.

До этого военнослужащие группировки «Центр» сбросили более 2000 агитационных листовок с призывом к добровольной сдаче в плен в районе Димитрова. В российском оборонном ведомстве пояснили, что ежедневно перед началом штурмовых действий дроны сбрасывают агитационные материалы над позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщили взятые в плен украинские военные Иван Дзюба и братья Иван и Сергей Костецкие, командование продолжает требовать от бойцов удерживать позиции под Димитровом, несмотря на критическую обстановку.

