Над Москвой сбили четвертый дрон ВСУ

Собянин: ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву

Над Москвой сбили четвертый дрон украинской армии. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Max.

«Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

Не считая летевших на Москву, над Россией в период с 8.00 мск до 14.00 сбили шесть беспилотников. По три БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей. На данный момент информации о пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В ночь на понедельник, 24 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили 93 украинских беспилотника. По информации министерства обороны, 45 дронов сбили над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской. Еще 20 беспилотников уничтожили над Черным морем и восемь — над Азовским.

Ранее в Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС.