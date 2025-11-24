На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные нанесли поражение инфраструктуре ВСУ

Минобороны: поражены транспортная, энергетическая и портовая инфраструктура ВСУ
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, удары по критически важным объектам противника наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

«Нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также были поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, а также иностранных наемников ВСУ в 152-х районах.

До этого американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что армия ни одной европейской страны не способна составить конкуренцию российским вооруженным силам. Он подчеркнул, что любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с ВС РФ, «это был бы неравный бой».

Ранее Зеленский заявил, что российские войска не обладают «такой уж большой мощью».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами