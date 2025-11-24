Российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, удары по критически важным объектам противника наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

«Нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также были поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, а также иностранных наемников ВСУ в 152-х районах.

До этого американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что армия ни одной европейской страны не способна составить конкуренцию российским вооруженным силам. Он подчеркнул, что любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с ВС РФ, «это был бы неравный бой».

Ранее Зеленский заявил, что российские войска не обладают «такой уж большой мощью».