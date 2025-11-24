На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЛНР вынесли приговор украинцу за терроризм

Суд назначил 19 лет строгого режима участнику украинского формирования в ЛНР
Руслан Кривобок/РИА Новости

Южный окружной военный суд вынес приговор участнику украинского националистического формирования, которого признали виновным по делу о терроризме. Об этом сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по ЛНР.

В ведомстве пояснили, что речь идет о уроженце Сумской области, который в 2023 году вступил в одно из военизированных формирований, причастных, по версии силовиков, к военным преступлениям в Донбассе. Он прошел обучение и участвовал в боевых действиях против мирного населения, подчеркнули в управлении.

Следственное подразделение УФСБ возбудило и расследовало дело по статьям 205.4 УК России (участие в террористическом сообществе) и 205.3 УК России (прохождение обучения для террористической деятельности).

В итоге суд назначил подсудимому 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Как уточнили силовики, приговор вступил в законную силу.

До этого Второй Восточный окружной военный суд приговорил жительницу Забайкальского края к пяти годам лишения свободы в колонии за публичное оправдание терактов.

Ранее разведчика ВСУ Кочаряна осудили за теракты в Белгородской области.

