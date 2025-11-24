«Калашников» выполнил годовой контракт на поставку автоматов АК-12

Концерн «Калашников» выполнил обязательства годового контракта по поставкам автоматов АК-12. Об этом концерн сообщил в своем Telegram-канале.

«Концерн «Калашников» полностью выполнил обязательства контракта 2025 года на производство 5,45 мм автоматов АК-12 образца 2023 года. Данные изделия в срок и в полном объеме отгружены государственному заказчику», — говорится в сообщении.

Кроме того, в конструкторско-технологическом центре концерна для штурмовых и разведывательных подразделений российской армии был создан и в кратчайшие сроки поставлен на производство новый укороченный автомат Калашникова АК-12К. Контракт на изготовление новинки также успешно выполнен в текущем году, добавили в компании.

В конце октября гендиректор «Калашникова» Алан Лушников сообщал, что концерн в ближайшее время готов начать серийное производство разведывательных дронов «Голиаф» и «Каракурт».

Ранее Путин присвоил аэропорту Ижевска имя оружейного конструктора Калашникова.