В украинском регионе дроны поразили портовую инфраструктуру

Российские военные ударами беспилотников поразили портовую инфраструктуру Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной военной администрации региона.

По их данным, в результате атаки повреждено оборудование, а также воспламенилось неиспользуемое судно.

Также ночью в украинском Харькове после серии взрывов возник сильный пожар. По данным местных пабликов, в городе был поражен объект энергетики. Мэр Игорь Терехов уточнил, что Харьков атаковали 12 беспилотных летательных аппаратов «Шахед». Их целью была трансформаторная подстанция.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на севере Украины в Чернигове произошел еще один взрыв.