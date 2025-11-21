ВСУ за неделю потеряли более 3165 военных в зоне ответственности «Центра»

Недельные потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки российских войск «Центр» превысили 3165 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Помимо военнослужащих, украинская армия потеряла 4 танка, 39 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы, рассказали в ведомстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили около 25 военных ВСУ при попытке вырваться из Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что средства противовоздушной обороны России за неделю уничтожили более тысячи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее эксперт назвал стремительное продвижение ВС России в зоне СВО «пощечиной» для НАТО.