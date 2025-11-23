В 95-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), общей численностью 4 тысячи военнослужащих, осталось всего 10 штурмовиков, получивших специальные награды за участие в боевых действиях. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации источника, командование бригады ввело особую «награду» — тряпочные шевроны с пафосной надписью на латыни «Null Spes Hosti» («Нет надежды для врага»), которые вручаются военнослужащим, участвовавшим в штурмовых действиях.

«Где остальные участники «мясных штурмов»? Участвовали они вообще в штурмах или уже нет надежды? Даже если учитывать, что не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях, цифра «10» выглядит очень печально», — отметил представитель силовых структур.

21 ноября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что недельные потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки российских войск «Центр» превысили 3165 военнослужащих.

Ранее представитель Трампа назвал «позерством» отказ Киева признавать потерю территорий.