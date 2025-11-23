На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В бригаде ВСУ осталось всего 10 штурмовиков

РИА Новости: в 95-й бригаде ВСУ осталось всего 10 штурмовиков
true
true
true
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 95-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), общей численностью 4 тысячи военнослужащих, осталось всего 10 штурмовиков, получивших специальные награды за участие в боевых действиях. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации источника, командование бригады ввело особую «награду» — тряпочные шевроны с пафосной надписью на латыни «Null Spes Hosti» («Нет надежды для врага»), которые вручаются военнослужащим, участвовавшим в штурмовых действиях.

«Где остальные участники «мясных штурмов»? Участвовали они вообще в штурмах или уже нет надежды? Даже если учитывать, что не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях, цифра «10» выглядит очень печально», — отметил представитель силовых структур.

21 ноября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что недельные потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки российских войск «Центр» превысили 3165 военнослужащих.

Ранее представитель Трампа назвал «позерством» отказ Киева признавать потерю территорий.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами