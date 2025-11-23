В ДНР три жителя пострадали при атаках ВСУ

Из-за действий противника в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали три человека. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

Он уточнил, что в городе Горловке из-за применения ствольной артиллерии пострадал 60-летний мужчина. В городе Светлодарске 14-летний подросток подорвался на взрывоопасном предмете. Он тяжело ранен. А в селе Красная Поляна 65-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести при детонации взрывоопасного предмета.

12 ноября в подмосковном Красногорске 10-летнему мальчику разорвало кисть, когда он пытался поднять найденную на улице 10-рублевую купюру. По данным СМИ, в ней было замаскировано взрывное устройство с примерно 10 граммами тротила. Кроме того, СВУ (самодельное взрывное устройство) было начинено гвоздями. Ребенка оперировали шесть часов, врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев.

Ранее мужчина подорвался на «колокольчике», когда косил траву.