На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР три жителя пострадали при атаках ВСУ

Пушилин: в ДНР из-за атак ВСУ пострадали три человека
true
true
true
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

Из-за действий противника в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали три человека. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

Он уточнил, что в городе Горловке из-за применения ствольной артиллерии пострадал 60-летний мужчина. В городе Светлодарске 14-летний подросток подорвался на взрывоопасном предмете. Он тяжело ранен. А в селе Красная Поляна 65-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести при детонации взрывоопасного предмета.

12 ноября в подмосковном Красногорске 10-летнему мальчику разорвало кисть, когда он пытался поднять найденную на улице 10-рублевую купюру. По данным СМИ, в ней было замаскировано взрывное устройство с примерно 10 граммами тротила. Кроме того, СВУ (самодельное взрывное устройство) было начинено гвоздями. Ребенка оперировали шесть часов, врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев.

Ранее мужчина подорвался на «колокольчике», когда косил траву.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами