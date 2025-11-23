На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО уничтожили 40 беспилотников над регионами России

МО: уничтожены 40 беспилотников над Черным морем, Крымом и Белгородской областью
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря, Крымом и Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, атаки производились в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени. Над Черным морем перехватили и уничтожили 26 дронов, над Крымом — восемь, над Белгородской областью — шесть.

До этого в Краснодарском крае второй раз за сутки ввели режим беспилотной опасности. Жителям региона порекомендовали найти укрытие, отойти от окон, а при падении взрывных устройств звонить по номеру 112.

23 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о попытках новых атаках ВСУ на регион. По его словам, под обстрел попали сразу несколько населенных пунктов. В Шебекинском округе, в селе Муром дрон атаковал движущийся автомобиль.

Он добавил, что в селе Белянка два FPV-дрона взорвались на территории предприятия, повредив помещение и грузовой автомобиль. В Безлюдовке дрон, детонировавший о дорожное покрытие, посек осколками два автомобиля, фасад частного дома и его остекление.

Ранее в Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС.

Атаки БПЛА на Россию
