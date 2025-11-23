На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ атаковали дронами села и предприятия Белгородской области

Гладков сообщил о раненой жительнице Белгородской области после атаки БПЛА
РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых атаках ВСУ на регион.

По его словам, под обстрел попали сразу несколько населенных пунктов. В Шебекинском округе, в селе Муром дрон атаковал движущийся автомобиль. Женщина, находившаяся внутри, получила баротравму и множественные слепые осколочные ранения головы. Ее доставили в белгородскую городскую больницу №2. Машина тоже повреждена.

В селе Белянка два FPV-дрона взорвались на территории предприятия, повредив помещение и грузовой автомобиль. В Безлюдовке дрон, детонировавший о дорожное покрытие, посек осколками два автомобиля, фасад частного дома и его остекление. В Графовке удар беспилотника выбил окна в квартире многоквартирного дома.

В селе Отрадное при атаке FPV-дрона в частном доме оказалась пробита крыша и выбиты окна. В поселке Майский дрон взорвался о землю, повредив фасад складского помещения коммерческого предприятия.

В Грайвороне беспилотник повредил кузов легкового автомобиля, а в селе Дорогощь взрыв FPV-дрона выбил окна в доме и хозпостройке, посек забор и машину. В районе Грушевки Волоконовского округа дрон повредил автомобиль.

Также сообщается, что в селе Долгое Валуйского округа беспилотник атаковал частный дом, пробив кровлю и выбив окна. В селе Зозули Борисовского округа дрон ударил по легковому автомобилю, повредив транспорт и перебив газовую трубу.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области создадут пункты временного обогрева.

