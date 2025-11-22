На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные вышли на окраины Гуляйполя

Кимаковский: ВС России вышли на окраины Гуляйполя Запорожской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие, наступая широким фронтом, фактически вышли на окраины Гуляйполя в Запорожской области. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Там группировка «Восток» сразу в два направления наступает: <…> на Покровское — это Днепропетровская область, там серьезные успехи, и на Гуляйполе, мы фактически уже находимся на окраинах этого населенного пункта», — рассказал он.

По словам Кимаковского, восточная группировка российских сил движется широким фронтом. По его словам, некоторые группировки на Запорожском направлении продвинулись более чем на 10 км. Представитель ДНР подчеркнул, что солдаты наступали не только по воде, но и в гору, поскольку перед Гуляйполем есть ландшафт с небольшими возвышенностями.

До этого он говорил, что Вооруженные сил (ВС) России взяли под огневой контроль все подступы к населенному пункту Константиновка в ДНР. Он выразил мнение, что ситуация вокруг Константиновки будет разворачиваться примерно как на Красноармейско-Димитровском направлении, когда российские войска делают обхват города, уничтожают полностью его логистику.

Ранее ВС РФ взяли под полный огневой контроль участок трассы Гуляйполе — Малиновка.

