Стало известно о пострадавших в результате удара Израиля по Бейруту

RT: около 20 человек пострадали в результате удара ЦАХАЛ по Бейруту

Около 20 человек были ранены в результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Ливана Бейруту. Об этом сообщает RT.

В публикации отмечается, что в результате атаки минимум два человека не выжили.

До этого сообщалось, что ЦАХАЛ нанес точечный удар в одном из южных районов Бейрута для ликвидации одного из ключевых радикалов из шиитского движения «Хезболла».

18 ноября пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что израильские военные ударили по радикалам, действовавшим на территории тренировочного лагеря палестинского движения ХАМАС в районе Айн-эль-Хильве на юге Ливана.

3 ноября телеканал Al Hadath сообщил, что один из командиров «Хезболлы» Мухаммед Али Хадид был ликвидирован при атаке израильского беспилотника на юге Ливана. Инцидент произошел в городе Набатия, расположенном в 70 км от Бейрута. Утверждается, что в момент атаки шиитский военный находился в автомобиле, по которому дрон нанес удар.

Ранее премьер Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны.