ВСУ ударили артиллерией по поселку в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из артиллерии по поселку Белая Березка в Трубчевском районе. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram.
По информации главы региона, в результате удара пострадал мирный житель, ему оперативно оказали медицинскую помощь.
Кроме того, в одном жилом доме произошло возгорание, осколками повредил хозяйственную постройку и остекление в многоквартирном доме.
До этого Богомаз сообщал, что в ночь на 23 ноября над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ были обнаружены и уничтожены девять вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, уточнял губернатор.
19 ноября украинскими беспилотниками «Дартс» был атакован поселок Погар в Погарском районе Брянской области, писал Александр Богомаз.
Ранее ВСУ атаковали дронами ГРЭС в Подмосковье.