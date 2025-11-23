ВСУ ударили артиллерией по поселку в Брянской области

Губернатор Богомаз: мирный житель пострадал от удара ВСУ по Трубчевскому району

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из артиллерии по поселку Белая Березка в Трубчевском районе. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram.

По информации главы региона, в результате удара пострадал мирный житель, ему оперативно оказали медицинскую помощь.

Кроме того, в одном жилом доме произошло возгорание, осколками повредил хозяйственную постройку и остекление в многоквартирном доме.

До этого Богомаз сообщал, что в ночь на 23 ноября над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ были обнаружены и уничтожены девять вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, уточнял губернатор.

19 ноября украинскими беспилотниками «Дартс» был атакован поселок Погар в Погарском районе Брянской области, писал Александр Богомаз.

Ранее ВСУ атаковали дронами ГРЭС в Подмосковье.