Россия заняла третье место в мире по морской мощи

ИМЭМО назвал РФ третьей в мире морской державой после Китая и США
Владимир Вяткин/РИА Новости

Россия заняла третье место в мире по морской мощи после Китая и США. Об этом говорится в ежегодном научном докладе ИМЭМО РАН «Морские державы — 2025».

С 2021 года институт ежегодно оценивает морской потенциал 100 стран и рассчитывает индекс их морской мощи на основе оценки их морской деятельности, морских ресурсов (площади морских зон и находящихся в них полезных ресурсов), а также военно-морского флота и других морских сил, то есть средств, необходимых для овладения морскими ресурсами, их защиты и исследования.

По подсчетам ИМЭМО, по данным на 1 января 2025 года Китай занял 16,3% в суммарном индексе морской мощи. На США пришлось 15,1%, а Россия заняла 6,6%.

Отмечается, что позиции РФ в рейтинге ИМЭМО снизились из-за снижения ее индекса морской деятельности. Первое место в мире по этому показателю принадлежит Китаю.

«В части военно-морской мощи безусловным лидером остаются США, а идущий на 2-м месте Китай отстает в 2,1 раза по показателю индекса военно-морского флота», — отметили российские исследователи.

По индексу морских ресурсов Саудовская Аравия занимает первое место в мире, Катар на находится на втором, США – на третьем, а Россия — на четвертом.

До этого министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США уступают Китаю в судостроении и теряют преимущество на море из-за системных проблем в отрасли, включая упадок промышленной базы и дефицит производственных мощностей.

Ранее Китай резко сократил закупки российской нефти.

