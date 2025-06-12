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В Пентагоне обеспокоились потерей преимущества перед Китаем на море

Хегсет: США проигрывают Китаю в судостроении, флот отстает по численности
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Noel Celis/AP

США уступают Китаю в судостроении и теряют преимущество на море из-за системных проблем в отрасли, включая упадок промышленной базы и дефицит производственных мощностей. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает РИА Новости.

«Мы проигрываем Китаю в судостроении — и по мощностям, и по числу кораблей. Китай располагает судостроительными мощностями, которые превышают американские в 230 раз», — заявил он.

Хегсет добавил, что порядка 70% китайских боевых кораблей были спущены на воду после 2010 года, тогда как у США таких только 23%. По словам главы Пентагона, морское преимущество США «стремительно сокращается» на фоне десятилетий деиндустриализации и сокращения мощностей по строительству и ремонту судов.

Среди прочего Хегсет сообщил, что ВМС США ставят цель довести численность флота до 381 корабля, но в настоящее время флот «застрял на отметке ниже 300», и в условиях войны «будут катастрофические последствия».

21 мая командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен сообщил, что Россия якобы обладает кинетическим оружием в космосе, которое угрожает американским спутникам. По его словам, РФ «демонстрировала агрессивные возможности на орбите». Также генерал заявил, что Китай продемонстрировал возможность «захвата спутника механической рукой и смещения его с орбиты».

Ранее политолог объяснил, чем Китай пугает США.

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