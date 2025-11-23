На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Смоленской областью уничтожили три беспилотника

Губернатор Анохин: силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Смоленской областью
true
true
true
close
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Смоленской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он уточнил, что область подверглась атаке дронов ночью и в утренние часы.

«Пострадавших нет, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано», — написал чиновник.

Он добавил, что на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, которые летели на столицу. По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Вечером 22 ноября в Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО за шесть часов ликвидировали над двумя регионами России девять украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

