Американские военные расстреляют из дробовиков 500 конфискованных китайских БПЛА

Bloomberg: более 500 конфискованных китайских БПЛА отправят на учения во Флориду

Более 500 китайских беспилотников, конфискованных властями Флориды, используют в масштабных учениях, на которых американские военные будут стрелять по дронам из дробовиков. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, «конфискованные в соответствии со спорным указом» БПЛА должны были отправить на мусоросжигательный завод, однако их удалось спасти от огня. Было решено передать их Командованию специальных операций США (SOCOM) для отработки навыков уничтожения беспилотников. В декабре эти дроны используют на трехдневных учениях, где американские военные будут стрелять по ним из дробовиков.

Учения станут частью программы развития возможностей США по борьбе с беспилотниками. Организаторы отмечают, что это будет крупнейшее из когда-либо проводившихся мероприятий по противодействию БПЛА в США.

17 ноября министр американских Сухопутных войск Дэниел Дрисколл назвал дроны «угрозой масштаба всего человечества». По его словам, беспилотники являются дешевыми самодельными взрывными устройствами, которые можно распечатать дома на 3D-принтере. Кроме того, они легко пересекают границу. Он объяснил, что дроны недостаточно «просто подавить» — необходимо обеспечить «многоуровневую защиту».

Также Дрисколл заявил, что США могут в короткие сроки обогнать КНР по темпам производства дронов.

Ранее Трамп заявил, что США должны производить такие же дешевые дроны, как Иран.