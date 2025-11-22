Белоусов рассказал о бегстве ВСУ в ДНР

Белоусов: бойцы 88-й бригады ВС РФ обратили ВСУ в бегство в Звановке в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли существенные потери и обратились в бегство в Звановке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Он поздравил 88-ю отдельную мотострелковую бригаду с освобождением Звановки. По его словам, российские бойцы «проявляют храбрость и самоотверженность» в ходе освободительных боев на Донбассе.

«В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство», — отмечается в поздравительной телеграмме.

Говоря о военнослужащих, которые отдали жизни за безопасность России, министр подчеркнул, что их подвиг «всегда будут служить примером безграничной любви к своей родине».

22 ноября Минобороны РФ обнародовало видеозапись взятия под контроль российскими войсками Звановки. На кадрах запечатлен штурм села и захват пленных в одном из разрушенных домов. Отмечается, что установление контроля над селом позволило еще больше осложнить положение украинского гарнизона в Северске. В сообщении ведомства также указано, что мужество российских военнослужащих дало возможность блокировать усилия украинских сил по налаживанию путей сообщения с подразделениями ВСУ, удерживающими поселок.

Ранее ВСУ предрекли обрушение фронта на Купянском направлении.