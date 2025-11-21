На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько бойцов потеряли ВСУ за неделю в зоне ответственности «Запада»

Минобороны РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1570 военнослужащих в зоне «Запада»
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

За минувшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Запад» потеряли более 1 570 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается в сообщении, было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух бригад теробороны, а также штурмовой бригады ВСУ и нацгвардии.

«Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери ВСУ составили свыше 1 570 военнослужащих, 4 танка, 32 боевые бронированные машины, 133 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов и 58 станций радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, Миноброны сообщило, что за неделю средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили больше тысячи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российскими военными были сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow британского производства и четыре оперативно-тактических ракеты ATACMS производства США.

Минобороны России показало видео из взятого под контроль Купянска.

