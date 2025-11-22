Румыния подняла в воздух истребители на границе с Украиной

Два истребителя Румынии были подняты в воздух по тревоге в ночь на 22 ноября

Два истребителя F-16 Fighting Falcon военно-воздушных сил Румынии были подняты в воздух в ночь на 22 ноября с 86-й авиабазы в Борче (уезд Кэлэраш) для проверки воздушного пространства на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной обороны страны

Отмечается, что самолеты подняли в воздух в северной части уезда Тулча в 01:33 (02:33 мск). Местным жителям был передан сигнал тревоги Ro-Alert в результате усиления атак вблизи речной границы Украины с Румынией и появления беспилотников в районе города Измаил.

При этом в министерстве уточняют, что проникновения дронов в воздушное пространство Румынии зарегистрировано не было, истребители возвратились на базу в Борче в 03:42.

В ночь на 11 ноября на юго-востоке Румынии, рядом с границей с Украиной, военные обнаружили обломки беспилотника. Радар засек вторгшиеся на румынскую территорию БПЛА, однако воздушным вооруженным силам не удалось поднять истребители для перехвата дронов из-за плохих погодных условий. Бухарест обвинил в произошедшем Москву. На этом фоне российский посол Владимир Липаев был вызван в МИД.

