На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Румыния подняла в воздух истребители на границе с Украиной

Два истребителя Румынии были подняты в воздух по тревоге в ночь на 22 ноября
true
true
true
close
Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два истребителя F-16 Fighting Falcon военно-воздушных сил Румынии были подняты в воздух в ночь на 22 ноября с 86-й авиабазы в Борче (уезд Кэлэраш) для проверки воздушного пространства на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной обороны страны

Отмечается, что самолеты подняли в воздух в северной части уезда Тулча в 01:33 (02:33 мск). Местным жителям был передан сигнал тревоги Ro-Alert в результате усиления атак вблизи речной границы Украины с Румынией и появления беспилотников в районе города Измаил.

При этом в министерстве уточняют, что проникновения дронов в воздушное пространство Румынии зарегистрировано не было, истребители возвратились на базу в Борче в 03:42.

В ночь на 11 ноября на юго-востоке Румынии, рядом с границей с Украиной, военные обнаружили обломки беспилотника. Радар засек вторгшиеся на румынскую территорию БПЛА, однако воздушным вооруженным силам не удалось поднять истребители для перехвата дронов из-за плохих погодных условий. Бухарест обвинил в произошедшем Москву. На этом фоне российский посол Владимир Липаев был вызван в МИД.

Ранее стало известно, сколько раз Украина нарушала воздушное пространство Румынии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами