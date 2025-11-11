В Румынии обнаружили обломки БПЛА неподалеку от границы с Украиной

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков БПЛА у границы с Украиной

На юго-востоке Румынии неподалеку от границы с Украиной военные специалисты обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на румынское министерство обороны.

«Военным группам удалось обнаружить возможные фрагменты беспилотника примерно в 5 км от границы Румынии с Украиной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что радар засек вторгшиеся на румынскую территорию БПЛА в ночь на 11 ноября, однако армии не удалось поднять истребители для перехвата дронов из-за плохих погодных условий.

10 октября сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса США резолюцию, осуждающую предполагаемое нарушение воздушного пространства НАТО со стороны РФ.

В качестве примеров нарушений были перечислены инцидент с дронами в Польше 9 сентября, появление дрона в воздушном пространстве Румынии 14 сентября и четыре появления российских истребителей в воздушном пространстве Эстонии.

Ранее стало известно, сколько раз Украина нарушала воздушное пространство Румынии.