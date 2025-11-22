На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над Сызранью в Самарской области произошли взрывы

SHOT: около 10 взрывов произошли над Сызранью Самарской области, работает ПВО
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Около десяти взрывов произошли над Сызранью в Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что слышали от восьми до десяти взрывов, от которых «затрещали» стекла.

«Слышен гул в небе, а громкие звуки исходят с северной части города. По словам очевидцев, дроны слышно со стороны реки Волги, они летят на низкой высоте. Видны вспышки в небе. Предварительно, ПВО (силы противовоздушной обороны. — «Газета.Ru»» сбивает БПЛА», — говорится в сообщении.

Новость дополняется.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами