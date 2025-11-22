Над Сызранью в Самарской области произошли взрывы

SHOT: около 10 взрывов произошли над Сызранью Самарской области, работает ПВО

Около десяти взрывов произошли над Сызранью в Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что слышали от восьми до десяти взрывов, от которых «затрещали» стекла.

«Слышен гул в небе, а громкие звуки исходят с северной части города. По словам очевидцев, дроны слышно со стороны реки Волги, они летят на низкой высоте. Видны вспышки в небе. Предварительно, ПВО (силы противовоздушной обороны. — «Газета.Ru»» сбивает БПЛА», — говорится в сообщении.

