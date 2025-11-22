На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец рассказал о взятии опорного пункта ВСУ

МО РФ: российские военные за 15 минут взяли под контроль опорный пункт ВСУ
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного с позывным «Чита».

«Заходили тремя группами — по 15 человек на мотоциклах: двое — с флангов, одна — по центру. Все быстро, буквально доли секунды. Они нас не ожидали, у них там два пулеметчика было. Шесть боевиков всего», — поделился боец.

Он уточнил, что кто-то пытался отстреливаться, но российские военные обезвредили их быстро, «как на полигоне».

18 ноября военный эксперт Андрей Марочко рассказывал, что российская армия взяла под огневой контроль один из маршрутов снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Он пояснил, что взятый северо-западнее Липцев под огневой контроль маршрут снабжения ВСУ вынудил противника оставить населенный пункт.

17 ноября министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие за минувшие сутки взяли под контроль Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в ДНР и Гай в Днепропетровской области.

Ранее Белоусов заявил о шаге к победе после взятия Малой Токмачки.

