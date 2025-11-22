МО РФ: российские военные за 15 минут взяли под контроль опорный пункт ВСУ

Российские военные за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного с позывным «Чита».

«Заходили тремя группами — по 15 человек на мотоциклах: двое — с флангов, одна — по центру. Все быстро, буквально доли секунды. Они нас не ожидали, у них там два пулеметчика было. Шесть боевиков всего», — поделился боец.

Он уточнил, что кто-то пытался отстреливаться, но российские военные обезвредили их быстро, «как на полигоне».

18 ноября военный эксперт Андрей Марочко рассказывал, что российская армия взяла под огневой контроль один из маршрутов снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Он пояснил, что взятый северо-западнее Липцев под огневой контроль маршрут снабжения ВСУ вынудил противника оставить населенный пункт.

17 ноября министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие за минувшие сутки взяли под контроль Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в ДНР и Гай в Днепропетровской области.

