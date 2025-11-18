На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска взяли под контроль маршрут снабжения ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС РФ взяли под контроль маршрут снабжения ВСУ северо-западнее Липцов
Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия взяла под огневой контроль один из маршрутов снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он пояснил, что взятый северо-западнее Липцов под огневой контроль маршрут снабжения ВСУ вынудил противника оставить населенный пункт.

Юго-западнее Глубокого на Травянском водохранилище российские бойцы уничтожили плавательное средство с тремя украинскими военными, которые пытались перебросить вещевое имущество. Российские подразделения также продвинулись в районе Синельниково и севернее Зыбино. Кроме того, был взят опорный пункт противника в районе Хатнего.

17 ноября министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие за минувшие сутки взяли под контроль Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в ДНР и Гай в Днепропетровской области.

Также стало известно, что российские бойцы продолжают наступление в микрорайоне Восточный и южной части Димитрова (украинское название — Мирноград).

Ранее Белоусов заявил о шаге к победе после взятия Малой Токмачки.

