В Киеве рассказали, что будет в случае затягивания конфликта на Украине

Economist: в Киеве считают, что затягивание конфликта не улучшит его позиции

Украинская разведка полагает, что затягивание конфликта не улучшит позиций Киева. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на собеседника в украинских разведывательных структурах.

Авторы публикации подчеркивают, что Украина сталкивается сразу с несколькими вызовами — это продвижение российских войск быстрыми темпами, нехватка пехоты и внутриполитические скандалы.

«Сейчас мы кое-как держимся. Кто знает, что будет через два месяца? Предлагаемая сделка не станет лучше к тому моменту», — поделился собеседник агентства.

До этого американский лидер Дональд Трамп во время встречи с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани заявил, что Зеленскому следовало заключить сделку о мирном урегулировании конфликта еще год или два назад.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

22 ноября Трамп заявил, что обсуждает план урегулирования конфликта на Украине. При этом он не уточнил, с кем конкретно ведет переговоры.

