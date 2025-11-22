Трамп заявил о планах США добиться полного разоружения ХАМАС

Соединенные Штаты Америки продолжат добиваться полного разоружения палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

«Мы продвигаем полное разоружение ХАМАС. И если честно, все остальные», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что мир на Ближнем Востоке установлен.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС откажется разоружиться.

3 ноября издание Asharq Al-Awsat сообщило, что ХАМАС может сложить тяжелое оружие в рамках соглашения о прекращении огня. Движение также обязалось «не разрабатывать какое-либо оружие на территории Газы и не заниматься контрабандой оружия в сектор».

