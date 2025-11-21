МО сообщило о сбитых дронах над Астраханской областью и Крымом

Минобороны РФ: 5 украинских дронов сбили над Астраханской областью и Крымом

Пять украинских беспилотников сбили над Астраханской областью и Крымом, сообщила пресс-служба военного ведомства в своем Telegram-канале.

«С 12.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Астраханской области и два – над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Утром 21 ноября над Астраханской областью средства ПВО уничтожили еще 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточняло Минобороны.

В ночь же на 21 ноября российские военные сбили над регионами России 33 украинских беспилотника, из них пять — над акваторией Черного моря, четыре — над Крымом, информировало военное ведомство.

Также 21 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за сутки регион атаковали 48 беспилотников.

Ранее в Воронеже нашли неразорвавшиеся блоки сбитых 18 ноября американских ракет.