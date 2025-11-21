ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью почти 50 беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли очередные удары по Белгородской области с помощью 48 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме беспилотников украинские военные выпустили по региону более 10 боеприпасов.

Больше всего подверглись атакам БПЛА Грайворонский и Шебекинский округа. Населенные пункты Грайворонского округа атакованы с помощью 19 беспилотников и 3 боеприпасов. Были ранены два мирных жителя. Пострадавшая женщина была отпущена на амбулаторное лечение после оказания помощи в больнице, мужчину госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Кроме того, зафиксированы повреждения трех частных домов, еще один дом разрушен.

В Шебекинском округе под ударами беспилотников ВСУ оказались город Шебекино, а также села Архангельское, Мешковое, Новая Таволжанка и Ржевка. В результате из 8 беспилотников, атаковавших округ, 5 были подавлены. Пострадали три мирных жителя. Все они госпитализированы в больницу.

Ранее российские войска уничтожили две пусковые установки HIMARS.