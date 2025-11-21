В Воронеже нашли неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS

В Воронеже обнаружили неразорвавшиеся блоки сбитых 18 ноября ракет. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«При обследовании территории Воронежа после сбития ракет 18 ноября в садоводческом товариществе на юго-западе города обнаружены взрывоопасные элементы», — написал глава региона.

По его словам, один из неразорвавшихся блоков обнаружили в 150 метрах от ближайших строений и еще один у дачного дома. Гусев отметил, что саперы приняли решение подорвать блоки ракет на месте, в связи с чем жителей некоторых домов временно эвакуируют. Тем не менее ближайшие здания, скорее всего, получат повреждения, предупредил Гусев.

Он уточнил, что взрывные работы намечены на 22 ноября, и попросил жителей сохранять спокойствие.

19 ноября Минобороны РФ сообщало, что 18 ноября Вооруженные силы Украины пытались атаковать Воронеж четырьмя ракетами ATACMS американского производства. Подчеркивалось, что все ракеты были сбиты на подлете к городу.

Ранее в Минобороны перечислили уничтоженные авиацией объекты ВСУ.