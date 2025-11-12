Эстонии указали на неадекватное восприятие ее роли в мировой политике

Пушков назвал неадекватным восприятие Эстонией своей роли в мировой политике

Эстония неадекватно воспринимает свою роль в мировой политике. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывания главы МИД балтийской республики Маргуса Цахкны о якобы российской угрозе.

«Удивительное заявление сделал глава МИД Эстонии, демонстрирующее, насколько неадекватно в Таллине представляют роль своей страны в мировой политике», — написал Пушков.

По его словам, министр из страны с населением 1,3 млн человек пытался втолковать Китаю, что Россия представляет экзистенциальную угрозу Европе.

Пушков отметил, что в Пекине вряд ли воспринимают всерьез подобную риторику, особенно учитывая, что Китай не меняет свою политику в отношении России. Сенатор также иронично отозвался о попытках Эстонии влиять на отношения между Москвой и Пекином.

11 ноября Маргус Цахкна заявил, что Китай имеет возможность быстро закончить конфликт на Украине. По его словам «КНР все больше влияет на политику России».

