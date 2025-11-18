Трамп заявил, что США поставят Саудовской Аравии истребители F-35

Власти Саудовской Аравии закупят у Соединенных Штатов Америки истребители F-35. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с наследным принцем страны Мухаммедом бен Салманом, передает РИА Новости.

«Они (Саудовская Аравия — «Газета.Ru») закупят F-35 и закупят их у [концерна] Lockheed Martin», — сказал глава Белого дома.

18 ноября Трамп встретил в Вашингтоне Мухаммеда бен Салмана. Мерседес наследного принца прибыл к Белому дому в сопровождении конной гвардии. У дверей его встретили первые лица США, в том числе сам Трамп, государственный секретарь США Марко Рубио, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие политики.

Предполагается, что на встрече первых лиц США и Саудовской Аравии будет обсуждаться возможная продажа 48 американских истребителей пятого поколения Эр-Рияду. Сейчас Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке, располагающей такой техникой.

Ранее Саудовский наследный принц обсудил с Путиным урегулирование украинского кризиса.