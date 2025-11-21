МО РФ: освобождение села Радостного — шаг в вытеснении ВСУ на запад

Переход населенного пункта Радостное в Днепропетровской области под контроль РФ является шагом в вытеснении украинских войск на запад. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны (МО) России.

«Под давлением штурмовых групп противник оставил опорные пункты и отошёл за реку Гайчур. Освобождение Радостного создает угрозу оборонительной линии противника вдоль Гайчура с северного направления и является важным шагом в вытеснении ВСУ на запад», — сказали в российском оборонном ведомстве.

О переходе села под контроль РФ МО сообщило 21 ноября. По данным оборонного ведомства, бойцы осуществляли оперативное освобождение территории в течение недели. В ходе наступательных действий они взяли под контроль населенные пункты Гай, Нечаевка и Радостное Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области.

В сводке Минобороны также говорится, что российские солдаты взяли под контроль населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка и Ямполь в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в Минобороны рассказали об обстановке на Запорожском направлении.