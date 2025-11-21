На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Марочко рассказал о буферной зоне в Харьковской области

Марочко: ВС России расширили буферную зону в Харьковской области до 40 км
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие расширили буферную зону на одном из участков в Харьковской области до 40 км. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что глубина вклинивания в позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет 4 км.

«ВС России достигли весомых результатов. После недавнего продвижения наших войск с Мелового Харьковской области в северо-западном направлении ширина буферной зоны превысила 40 км. Глубина вклинивания в среднем составляет 4 км. Обе цифры ежедневно имеют прирост благодаря продвижению войск», — сказал Марочко.

19 ноября Марочко заявил, что украинское командование перебрасывает личный состав с участка фронта в районе села Колодезное Харьковской области на другие направления, в том числе под Купянск.

18 ноября сообщалось, что штурмовики группировки «Запад» ВС РФ начали зачищать микрорайон Западная-Вторая в Купянске.

Ранее Марочко заявил, что ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать Купянск.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
