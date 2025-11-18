На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Купянске российские силы начали зачистку новых районов

Штурмовик Лаврик: ВС России зачищают один из районов Купянска от ВСУ
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В Харьковской области штурмовики группировки войск «Запад» Вооруженных Сил России (ВС РФ) начали зачищать микрорайон Западная-Вторая в Купянске от брошенных командованием украинских бойцов. Об этом на опубликованном Минобороны РФ видео рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик», его цитирует РИА Новости.

По его словам, российские военные проверяют подвалы, коллекторы в городе, где могут скрываться украинские силы.

Помимо этого, российские штурмовики обнаружили и ликвидировали группу из около 20 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесу у реки Оскол, уточнил «Лаврик».

«Ведем разведку и наносим поражение противнику в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине Купянска», — рассказал командир.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская армия сорвала попытку элитных частей ВСУ деблокировать Купянск. Он подчеркнул, что в ходе этой операции противник лишь понес значительные потери как в живой силе, так и в вооружении и военной технике.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами