Штурмовик Лаврик: ВС России зачищают один из районов Купянска от ВСУ

В Харьковской области штурмовики группировки войск «Запад» Вооруженных Сил России (ВС РФ) начали зачищать микрорайон Западная-Вторая в Купянске от брошенных командованием украинских бойцов. Об этом на опубликованном Минобороны РФ видео рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик», его цитирует РИА Новости.

По его словам, российские военные проверяют подвалы, коллекторы в городе, где могут скрываться украинские силы.

Помимо этого, российские штурмовики обнаружили и ликвидировали группу из около 20 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесу у реки Оскол, уточнил «Лаврик».

«Ведем разведку и наносим поражение противнику в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине Купянска», — рассказал командир.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская армия сорвала попытку элитных частей ВСУ деблокировать Купянск. Он подчеркнул, что в ходе этой операции противник лишь понес значительные потери как в живой силе, так и в вооружении и военной технике.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.