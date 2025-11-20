На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двое жителей Белгородской области пострадали из-за удара дрона ВСУ по автомобилю

Гладков: дрон ВСУ ударил по легковушке в Таволжанке, пострадали два человека
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником легковой автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадали два мирных жителя.

«У мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения головы и спины, у женщины минно-взрывная травма и баротравма», — написал глава региона.

Пострадавшие были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказали первую помощь. Для дальнейшего лечения пациентов доставили в областную клиническую больницу в Белгороде.

Автомобиль получил повреждения после удара дрона, добавил Гладков.

20 ноября украинские войска атаковали Грайворонский округ Белгородской области. В селе Глотово FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего пострадала женщина. Она получила минно-взрывную травму и баротравму.

Также ВСУ атаковали легковой автомобиль в селе Рождественка, из-за чего был ранен ранения второй мирный житель. Его доставили с баротравмой и осколочными ранениями лица в медицинское учреждение.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

