В Белгородской области два человека пострадали после атаки ВСУ

Гладков: в Белгородской области ранены два мирных жителя после атаки дронов ВСУ
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Украинские войска атаковали Грайворонский округ Белгородской области, ранены два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Глотово движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. Ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ, где ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму», — говорится в публикации.

Губернатор уточнил, что после оказания помощи пострадавшую переведут в городскую больницу Белгорода.

Также ВСУ атаковали легковой автомобиль в селе Рождественка, из-за чего получил ранения второй мирный житель. Его доставили с баротравмой и осколочными ранениями лица в медицинское учреждение.

Кроме того, в селе Мощеное FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения, в результате оказались выбиты окна. Еще один БПЛА атаковал частный дом — повреждены остекление, фасад, крыша и забор.

«В селе Козинка вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника разрушен частный дом», — добавил глава региона.

Накануне Вячеслав Гладков рассказал, что водитель пострадал при атаке украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль в поселке Красная Яруга.

По его информации, мужчина самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Он получил медицинскую помощь, продолжит лечение амбулаторно.

Ранее в Курской области полицейские пострадали при наезде на взрывчатку.

