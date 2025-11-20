На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военные КНДР пересекли границу с Южной Кореей

«Рёнхап»: военные КНДР пересекли демаркационную линию на границе с Южной Кореей
Shutterstock

Группа военнослужащих КНДР ненадолго пересекла военную демаркационную линию, разделяющую Северную и Южную Корею. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, северокорейские солдаты выполняли инженерные работы в непосредственной близости от границы. В ходе этих действий они случайно вышли за демаркационную линию. После того как южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы, граждане КНДР вернулась на территорию своей страны.

Неизвестно, сколько именно человек пересекли границу и имели ли они при себе оружие.

По информации агентства, в этом году было около 10 аналогичных инцидентов.

Один из них произошел в августе. Тогда южнокорейские солдаты тоже открыли предупредительный огонь, произведя 10 выстрелов после того, как военные из КНДР во время строительных работ временно пересекли демаркационную линию. КНДР обвинила Южную Корею в «серьезной провокации» на границе. Во время инцидента никто не пострадал. КНДР предупредила соседнюю республику о возможном возмездии.

Ранее Южная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе с КНДР.

