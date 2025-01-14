У пьяного москвича забрали Audi А6 и отправили на СВО

В Москве у водителя решили конфисковать автомобиль Audi А6 и отправить его на нужды СВО из-за езды в нетрезвом виде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по столице.

Там сообщили, что 33-летний житель Троицка в нетрезвом состоянии сел за руль. При этом его уже лишали прав на полтора года за пьяную езду на машине. В этот раз у мужчины забрали права на два года. Также ему назначили 200 часов обязательных работ, а автомобиль москвича решили конфисковать.

«Мужчина не торопился исполнять решение суда и проигнорировал требование пристава. Тогда судебный пристав пришел к должнику. Тот сообщил, что машина находится в гараже рядом с домом», — рассказали в ФССП.

В результате судебный пристав принудительно конфисковал машину и передал ее в Министерство обороны РФ.

Отмечается, что конфискация транспортных средств была введена в УК РФ с июля 2022 года для водителей, которые были пойманы на повторной нетрезвой езде после лишения прав.

До этого в Малоярославце Калужской области у автовладельца конфисковали Nissan X-Trail после двух нарушений ПДД — управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Приговором суда 35-летнему мужчине за управление транспортным средством в состоянии опьянения назначен штраф в размере 200 тыс. рублей, его автомобиль марки Nissan X-Trail конфискован в доход государства», — отмечается в сообщении прокуратуры.

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