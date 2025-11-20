В Херсонской области мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ

Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ в Днепрянах Херсонской области

Мирный житель получил ранения в результате сброса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ в Днепрянах Херсонской области. Об этом сообщил и. о. главы городского округа Новая Каховка Владимир Оганесов в своем Telegram-канале.

«Сегодня в результате сброса с вражеского БПЛА получил ранения местный житель. Сейчас пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в публикации.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что водитель пострадал при атаке украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль в поселке Красная Яруга.

По его информации, мужчина самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Он получил медицинскую помощь, продолжит лечение амбулаторно.

14 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Голопристанском муниципальном округе двое мужчин пострадали из-за атаки ВСУ. По словам Сальдо, они были ранены в Нововладимировке и Чулаковке. Пострадавших направили на лечение в Скадовскую центральную районную больницу.

Ранее украинские военные пытались устроить взрыв с помощью пачки сигарет.